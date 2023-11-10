На Закарпатті швейна фабрика виконувала замовлення для росіян

18:58 10 листопада Київ, Україна

На Закарпатті на базі одного із швейних підприємств регіону було виявлено підпільне виробництво зимового спортивного одягу для нацзбірної росії з лижного спорту. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, що постачає спецодяг для спортивних команд країни-агресора з початку 2023 року.





Про це повідомляє пресслужба СБУ

За даними слідства, протягом цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила в рф понад 40 гуртових партій зимових курток для російських лижників. Під час відправлення спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку.



Щоб приховати нелегальні постачання, їхній «маршрут» проходив через одну з європейських країн, де був власник закарпатської швейної фабрики.



Ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладанням відповідних договорів з російськими замовниками та організовував переправлення готової продукції в рф.



Для забезпечення виробничого процесу у швейному цеху він залучив керівницю цього підприємства. Виконанням російського «замовлення» займалося трохи більше 5 швачок, які відбирались серед «довірених» осіб.

Також швачки додатково проходили «інструктаж» щодо нерозголошення факту співробітництва на користь країни-агресора серед оточуючих, знайомих та родичів.



В цей час у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України), продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.



Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.