У захопленому Маріуполі продовжується "громадянська окупація"

16:49 23 листопада Київ, Україна

У Маріуполі продовжується заміщення українського населення росіянами в рамках "громадянської окупації". Про це 23 листопада повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Через брак житла окупаційна адміністрація через свої комунальні служби почала звертатися до маріупольців про надання оренди росіянам. Замість того, щоб займатися переселенням людей із руїн, займаються комфортом цивільних окупантів", - наголосив він.

За даними Андрющенка, на сьогодні у Маріуполі перебувають близько 30 тисяч цивільних окупантів і очікується їхнє збільшення до 50 тисяч до кінця року, що становить майже половину всіх маріупольців у місті.



Крім того, окупаційна влада розпочала примусове вилучення "безгоспних" квартир для розселення військових.