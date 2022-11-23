У захопленому Маріуполі продовжується "громадянська окупація"

У Маріуполі продовжується заміщення українського населення росіянами в рамках "громадянської окупації". Про це 23 листопада повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За даними Андрющенка, на сьогодні у Маріуполі перебувають близько 30 тисяч цивільних окупантів і очікується їхнє збільшення до 50 тисяч до кінця року, що становить майже половину всіх маріупольців у місті.
Крім того, окупаційна влада розпочала примусове вилучення "безгоспних" квартир для розселення військових.
Крім того, окупаційна влада розпочала примусове вилучення "безгоспних" квартир для розселення військових.
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