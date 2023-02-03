У захопленому Енергодарі вибухнув автомобіль колаборанта

Вранці 3 лютого, в Енергодарі Запорізької області вибухнув автомобіль, окупаційна влада назвала це "терактом".
Про це повідомляє колаборант, представник окупаційної "адміністрації" Володимир Рогов у Telegram.
Про це повідомляє колаборант, представник окупаційної "адміністрації" Володимир Рогов у Telegram.
Кому належав автомобіль, доки не повідомляється.
За словами Рогова, "сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках повилітали вікна аж до дев'ятого поверху", а також було знищено щонайменше одну машину, що стояла поряд із підірваним авто.
Пожежу вже загасили. Вибухотехніки перевіряють наявність вибухівки, щоб уникнути повторного вибуху.
За повідомленням місцевих ТГ каналів, машина належала колаборанту з поліції Євгену Кузьміну.
За словами Рогова, "сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках повилітали вікна аж до дев'ятого поверху", а також було знищено щонайменше одну машину, що стояла поряд із підірваним авто.
Пожежу вже загасили. Вибухотехніки перевіряють наявність вибухівки, щоб уникнути повторного вибуху.
За повідомленням місцевих ТГ каналів, машина належала колаборанту з поліції Євгену Кузьміну.
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