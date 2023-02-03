У захопленому Енергодарі вибухнув автомобіль колаборанта

09:21 03 лютого Київ, Україна

Вранці 3 лютого, в Енергодарі Запорізької області вибухнув автомобіль, окупаційна влада назвала це "терактом".



Про це повідомляє колаборант, представник окупаційної "адміністрації" Володимир Рогов у Telegram.

"Близько 07:50 у місті енергетиків пролунав гучний вибух (...). Що стало причиною вибуху в Енергодарі? Причиною вибуху, який пролунав сьогодні вранці в місті, став вибух автомобіля. За попередніми даними, внаслідок теракту загинула одна людина. На місці вибуху працюють співробітники МНС та силових структур", - йдеться у повідомленні.

Кому належав автомобіль, доки не повідомляється.



За словами Рогова, "сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках повилітали вікна аж до дев'ятого поверху", а також було знищено щонайменше одну машину, що стояла поряд із підірваним авто.



Пожежу вже загасили. Вибухотехніки перевіряють наявність вибухівки, щоб уникнути повторного вибуху.



За повідомленням місцевих ТГ каналів, машина належала колаборанту з поліції Євгену Кузьміну.