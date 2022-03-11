У заблокованому російськими загарбниками Маріуполі перебувають 86 громадян Туреччини – радник міського голови

17:41 11 березень Київ, Україна

У Маріуполі, який з початку війни перебуває під постійним обстрілом російських окупантів, перебувають не менше 86 громадян Туреччини.



Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.



Переховуються від російських обстрілів громадяни Туреччини, у тому числі 34 дитини у мечеті. Маріупольська мечеть на честь султана Сулеймана Пишного та Роксолані та однойменного ісламського культурного центру урочисто відкрили у місті у жовтні 2007-го у присутності почесних гостей із Туреччини.



За словами голови місцевої мусульманської релігійної громади та адміністратора мечеті Ельхама Рустамова, у Маріуполі проживає близько 4 тисяч мусульман.

“В даний час російська армія веде обстріл із району селища Широка Балка у напрямку міста без перерви з 6 години ранку. Напрямок обстрілу, зокрема з будівництва мечеті”, – розповівши Андрющенко.

У своєму повідомленні у фейсбуці радник міського голови також поставив питання, "чи знає президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його співгромадян?".

"Невже лідер нації спокійно спостерігатиме за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією беззмістовних переговорів РФ та України? Друзі-журналісти, а допоможіть передати такий запит ЗМІ Туреччини. Чи може Єрдоган та громадяни Туреччини просто не в курсі? І може, зрештою, якось разом почнемо рятувати наших громадян? - Додавши Андрющенко.

Туреччина є членом НАТО і виступала проти російської агресії щодо України, постачає нашій країні дрони, однак так і не приєдналася до міжнародних санкцій щодо Росії.



Туреччина також виступає посередником між Україною та Росією: 10 березня в Анталії відбулися переговори глави українського МЗС Дмитра Кулебі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Переговорів результату не дали.

"Ми готові до дипломатичних рішень, але поки їх немає, самовіддано захищатимемо нашу землю від російської агресії", - зазначив Кулеба після зустрічі.

Маріуполь вже два тижні перебуває у російській блокаді. У місті критична ситуація з продуктами, водою, теплом та ліками. Нещодавно там організували першу братську могилу на 32 особи, адже через постійні обстріли немає можливості ховати людей іншим чином. Місцеві медіа повідомляють, що така могила "вже не одна" і "люди самі ховатимуть своїх близьких, де тільки можна, за межами цвинтарів".



Вважати точну кількість загиблих внаслідок російських обстрілів у Маріуполі зараз неможливо, адже багато хто досі перебуває під завалами будинків. Раніше Андрющенко говорив, що, за попереднім підрахунком, кількість загиблих становила 1207 людей, більшість із яких неможливо ідентифікувати. Щодня обстріли та опади Маріуполь, за його словами, втрачає не менше 150 городян.



Росія постійно зриває евакуацію з Маріуполя та не дає туди доставляти гуманітарні вантажі.