У Вишгородському районі 26 листопада сталося зіткнення ВАЗ та Sprinter: загинув 72-річний чоловік

Сьогодні вранці, 26 листопада, на Київщині в районі села Нові Петрівці сталася ДТП за участю легкового автомобіля ВАЗ та Sprinter, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

На місці ДТП працівники поліції попередньо встановили, що аварія сталася о 07:00. Обидва транспортні засоби рухалися в одному напрямку з Києва у бік села Нові Петрівці. Водій "Mercedes-Benz Sprinter" 1970 року народження, у дозволеному місці робив поворот ліворуч, у цей самий час 72-річний водій "ВАЗ 21063", продовжуючи рух, не помітив автомобіль, який зупинився для повороту і зіткнувся з ним.

Пасажир та водій ВАЗ при зіткненні отримали тілесні ушкодження та медиками були доставлені до найближчого медичного закладу. Водій ВАЗ не вижив у аварії, він помер у лікарні.

Інший учасник ДТП, 51-річний водій Sprinter, не постраждав.

Наразі співробітники слідчого відділу та патрульна поліція Вишгородського районного управління поліції працюють на аварійній ділянці, де сталася ДТП.

Як тільки будуть з'ясовані всі обставини аварії, буде надана правова кваліфікація цієї події.