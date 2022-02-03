У ЗСУ підготувалися до ведення бою в умовах ночі

18:39 02 лютий Київ, Україна

У Збройних силах України підготували щонайменше 25 вертольотів для ведення бойових дій вдень та вночі.

Про це на брифінгу повідомив радник командувача Сил логістики Збройних сил України Іван Гаврилюк.



Для цього закуплено близько 70 комплектів захисних шоломів та окулярів нічного бачення іноземного виробництва.



Йдеться про захисні шоломи HGU-56/P RWH та окуляри нічного бачення F-4949.



Закупівля дозволила обладнати близько 25 вертольотів різних типів Повітряних сил ЗС України та Армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.



Прилади нічного бачення серії F4949 виготовляються американською компанією Harris та є стандартними системами для забезпечення нічних польотів у повітряних силах США.



F4949 оснащується електронно-оптичним перетворювачем (ЕОП) третього покоління, що забезпечує високу роздільну здатність та посилення фотосигналу в ближній інфрачервоній області спектру та виняткову надійність.