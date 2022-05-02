У ВРУ мають намір контролювати розслідування причин масштабних пожеж в Луганській області

14:36 02 грудня Київ, Україна

Порушена природна екосистема Луганської області, 11 загиблих громадян України і повна розруха в 32 населених пунктах не можуть залишитися без контролю і уваги з боку ВРУ, тому Рада створила тимчасову слідчу комісію.



"За" проголосували 258 народних депутатів.



Згідно з пояснювальною запискою, основною метою створення ТСК є здійснення парламентського контролю та перевірка відомостей щодо розслідування причин виникнення пожеж в Луганській області протягом 2020 року, і дії/бездіяльності відповідальних органів державної влади і виконавчої влади Луганської області.



Нагадаємо, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сіверськодонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.



Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули в результаті отруєння димом, 1 людина - від отриманих опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюється. Також постраждало 19 осіб (в тому числі 3 співробітники ДСНС).