У неділю ввечері окупанти обстріляли спальний район Харкова - 7 загиблих. Фото

11:57 04 квітня Київ, Україна

Російські окупаційні війська здійснили обстріл житлових будинків у Слобідському районі міста Харків. Загинуло семеро людей і ще 34 дістали поранення, повідомляє Офіс Генпрокурора в понеділок, 4 квітня.



Вказано, що обстріл стався напередодні близько 18.00. Серед поранених – троє дітей. Пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 КК України).



Також повідомляється, що напередодні вдень у Балаклії Ізюмського району окупанти обстріляли з автоматичної зброї колону автобусів для евакуації мирного населення. Загинув один із водіїв. Наразі встановлюються відомості про постраждалих.