У Волинській області обвалився міст, п'ятеро робітників госпіталізовані

На трасі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні у Волинській області стався обвал мосту через річку Луга, в результаті чого постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомила прессекретарка Національної поліції Волині Ольга Бузулук.
Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.
Травмованих робітників госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.
Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритої на час ремонту смуги руху.
На місці події працює поліція.
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