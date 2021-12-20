У Волинській області обвалився міст, п'ятеро робітників госпіталізовані

17:54 12 березень Київ, Україна

На трасі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні у Волинській області стався обвал мосту через річку Луга, в результаті чого постраждали п'ятеро людей.



Про це повідомила прессекретарка Національної поліції Волині Ольга Бузулук.



Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.



Травмованих робітників госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.



Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритої на час ремонту смуги руху.



На місці події працює поліція.