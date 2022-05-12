У військовій частині рф стався вибух

10:16 12 травня Київ, Україна

Вибух у Хабаровську, є загиблі у військовій частині.



Наголошується, що вибух на території військової частини. Як мінімум одна людина загинула, ще 8 звернулися за медичною допомогою.



Пожежа виникла після вибуху пороху. На той час військові нібито розвантажували боєприпаси.



Кремлівські ЗМІ пишуть, що причиною вибуху могло стати "необережне поводження з вибухонебезпечними предметами".



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