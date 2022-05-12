У військовій частині рф стався вибух

Вибух у Хабаровську, є загиблі у військовій частині.
Наголошується, що вибух на території військової частини. Як мінімум одна людина загинула, ще 8 звернулися за медичною допомогою.
Пожежа виникла після вибуху пороху. На той час військові нібито розвантажували боєприпаси.
Кремлівські ЗМІ пишуть, що причиною вибуху могло стати "необережне поводження з вибухонебезпечними предметами".
Нагадаємо:
По всій росії останнім часом палають стратегічні об'єкти. Наразі невідомо, де були підпали, а де випадковість.
У Дзержинську Нижегородської області була пожежа площею близько 2 тис. кв. м після загоряння цистерни із розчинником.
На Сахалінській тепловій електростанції сталася масштабна пожежа.
На нафтобазі в російському Білгороді неподалік українського кордону теж сталася пожежа.
Наголошується, що вибух на території військової частини. Як мінімум одна людина загинула, ще 8 звернулися за медичною допомогою.
Пожежа виникла після вибуху пороху. На той час військові нібито розвантажували боєприпаси.
Кремлівські ЗМІ пишуть, що причиною вибуху могло стати "необережне поводження з вибухонебезпечними предметами".
Нагадаємо:
По всій росії останнім часом палають стратегічні об'єкти. Наразі невідомо, де були підпали, а де випадковість.
У Дзержинську Нижегородської області була пожежа площею близько 2 тис. кв. м після загоряння цистерни із розчинником.
На Сахалінській тепловій електростанції сталася масштабна пожежа.
На нафтобазі в російському Білгороді неподалік українського кордону теж сталася пожежа.
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