У військовому штабі повідомили про 15 обстрілів з боку РФ і знешкодження російського БПЛА

09:32 27 червня Київ, Україна

Російські окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню, українські військові змушені були з метою самооборони відкрити у відповідь вогонь.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил в неділю, 27 червня.



Так, поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Гнутового сепаратисти двічі обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го і 82-го калібрів.



У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.



Біля Красногорівки тричі обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.



У напрямку Новомихайлівки незаконні збройні формування вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки - зі стрілецької зброї.



Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників з озброєння БМП-1.



Недалеко від Золотого-4 сепаратисти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.



Біля Широкиного сепаратисти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



В районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА був вчасно пригнічений засобами РЕБ.



На обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь.



Станом на 7 годину ранку неділі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню поблизу селища Шуми - обстріл вівся з мінометів калібру 120 мм і 82 мм.