У Вінницькій області перекинулася карета "швидкої" допомоги, є постраждалі

Автомобіль швидкої допомоги з'їхав у кювет і перекинувся, недалеко від смт Михайлівка на Вінниччині, постраждали водій і двоє медпрацівників.
Водій пройшов огляд - він тверезий. Обставини і причини ДТП з'ясовує слідство, повідомляє регіональне управління Нацполіції у вівторок, 13 липня.
Зазначено, що аварія сталася близько 15:00. За кермом швидкої допомоги перебував 55-річний водій. За попередніми даними, він не впорався з керуванням.
Порушено кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 КК України). Водієві загрожує до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Зазначено, що аварія сталася близько 15:00. За кермом швидкої допомоги перебував 55-річний водій. За попередніми даними, він не впорався з керуванням.
Порушено кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 КК України). Водієві загрожує до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.
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