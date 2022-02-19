На Вінниччині ліквідовано підпільний завод з виготовлення фальсифікату елітного алкоголю. Фото

15:51 17 лютий Київ, Україна

У Вінницькому районі поліція припинила виробництво фальсифікованого алкоголю, маркованого відомими торговими брендами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.



Організував протиправну діяльність 46-річний мешканець Вінницької області. До виконання безпосередніх функцій з виготовлення, фасування та транспортування спиртного чоловік долучив п'ятьох спільників. Небезпечну продукцію ділки виробляли в орендованих гаражах та продавали гуртовими партіями та в роздріб на території області. Під час проведення низки обшуків слідчі вилучили понад три тонни спирту, готовий до продажу фальсифікат, обладнання та матеріали для виробництва контрафактного товару.



Викрили діяльність злочинної групи оперативники управління карного розшуку, працівники управління превентивної діяльності та Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції. Силову підтримку проведення процесуальних дій забезпечували бійці роти поліції особливого призначення.



За словами керівника Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Ігоря Чебана, під час обшуку за місцем проживання організатора слідчі вилучили понад 100 готових до продажу тетрапаків з коньяком, спиртову суміш, яку зловмисники використовували у процесі виробництва сурогату, тару для фасування, грошові кошти та патрони.



Алкогольну продукцію зловмисники виробляли в орендованих гаражах у селі Зарванці, там же зберігали спирт, обладнання для розливу та пакування сурогату. З гаражів поліціянти вилучили понад 50 діжок та каністр зі спиртом загальним обсягом у три тонни.



За оперативною інформацією, під виглядом алкогольної продукції відомих брендів зловмисники продавали на території області небезпечний для життя та здоров'я людей сурогат.



Поліція розслідує кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.



За такі правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.