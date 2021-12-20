На Вінниччині 27 листопада у ДТП загинули люди, п'ятеро госпіталізовані

За минулі вихідні на Вінниччині сталася ДТП на трасі «Вінниця – Могилів-Подільськ», в якій зіткнулися два автотранспорти: мікроавтобус та легковий автомобіль.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.
У суботу, 27 листопада, о 19:30 на автодорозі «Вінниця – Могилів-Подільськ», що в районі села Сімферополь, сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса MERCEDES SPRINTER з пасажирами в салоні та легкового автомобіля «ВАЗ 21114».
На місці аварії працювала слідча група, яка попередньо встановила, що 43-річний водій ВАЗ рухався дорогою «Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський» у напрямку обласного центру, при скоєнні ним повороту на закругленій ділянці водій допустив виїзд на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення з мікроавтобусом MERCEDES.
Від отриманих травм водій ВАЗ та його 64-річна пасажирка померли на місці.
Водія мікроавтобуса MERCEDES, а також його сімох пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було доставлено до лікарні, п'ятеро з них, у тому числі 9-річного хлопчика, госпіталізовано.
Автомобілі поміщені на спеціальний майданчик для утримання транспортних засобів.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Ведеться слідство.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.
У суботу, 27 листопада, о 19:30 на автодорозі «Вінниця – Могилів-Подільськ», що в районі села Сімферополь, сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса MERCEDES SPRINTER з пасажирами в салоні та легкового автомобіля «ВАЗ 21114».
На місці аварії працювала слідча група, яка попередньо встановила, що 43-річний водій ВАЗ рухався дорогою «Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський» у напрямку обласного центру, при скоєнні ним повороту на закругленій ділянці водій допустив виїзд на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення з мікроавтобусом MERCEDES.
Від отриманих травм водій ВАЗ та його 64-річна пасажирка померли на місці.
Водія мікроавтобуса MERCEDES, а також його сімох пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було доставлено до лікарні, п'ятеро з них, у тому числі 9-річного хлопчика, госпіталізовано.
Автомобілі поміщені на спеціальний майданчик для утримання транспортних засобів.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
Ведеться слідство.
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