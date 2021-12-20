На Вінниччині 27 листопада у ДТП загинули люди, п'ятеро госпіталізовані

11:03 29 листопад Київ, Україна

За минулі вихідні на Вінниччині сталася ДТП на трасі «Вінниця – Могилів-Подільськ», в якій зіткнулися два автотранспорти: мікроавтобус та легковий автомобіль.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

У суботу, 27 листопада, о 19:30 на автодорозі «Вінниця – Могилів-Подільськ», що в районі села Сімферополь, сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса MERCEDES SPRINTER з пасажирами в салоні та легкового автомобіля «ВАЗ 21114».

На місці аварії працювала слідча група, яка попередньо встановила, що 43-річний водій ВАЗ рухався дорогою «Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський» у напрямку обласного центру, при скоєнні ним повороту на закругленій ділянці водій допустив виїзд на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення з мікроавтобусом MERCEDES.

Від отриманих травм водій ВАЗ та його 64-річна пасажирка померли на місці.

Водія мікроавтобуса MERCEDES, а також його сімох пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було доставлено до лікарні, п'ятеро з них, у тому числі 9-річного хлопчика, госпіталізовано.

Автомобілі поміщені на спеціальний майданчик для утримання транспортних засобів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.