У Вінниці подружня пара викрала власного співробітника і заточила його в підвал

15:28 03 листопада Київ, Україна

У Вінниці сімейна пара вирішила влаштувати самосуд над власним співробітником. Подружжя викрало потерпілого, наділо на голову мішок, погрожувало і більше доби протримало в підвалі до моменту прибуття правоохоронних органів.



Про це 3 листопада повідомив відділ комунікації поліції у Вінницькій області.



У поліцію по допомогу звернулася дружина потерпілого з тим, що її чоловіка викрали невідомі люди і незаконно утримують.



За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, були підключені всі оперативні можливості, які дозволили вийти на підозрюваних. Затримали зловмисників бійці спецпідрозділу КОРД в момент пересування злочинців на автомобілі в центрі Вінниці.



При огляді автомобіля поліціянтами був вилучений мішок, мотузка, металева труба і інші знаряддя вчинення злочину. За місцем проживання зловмисників вилучено пістолет для відстрілу гумових куль та інші речові докази.



Попереднім слідством встановлено, що зловмисники звинуватили потерпілого, який працював у них, в крадіжці 12 тис. гривень. Потерпілий свою провину заперечував. Тоді його силою посадили в автомобіль, наділи мішок на голову і привезли в будинок зловмисника, де й утримували протягом доби в підвалі.



За словами потерпілого, його побили, а потім привезли додому, де забрали його паспорт, мобільний телефон і телевізор, вимагаючи гроші.



Зараз 36-річний чоловік затриманий в процесуальному порядку і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Готуються матеріали для оголошення йому про підозру в незаконному позбавленні волі і викраденні людини. Оцінка дій його 30-річної дружини буде надана в ході слідства.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Такий злочин карається ув'язненням на термін до 5 років.