У Вінниці знеструмлено водопровідні станції

Вінниця залишилася без води через ворожий обстріл у середу, 23 листопада. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Значна частина міста також знеструмлена, понад дві години не працював електротранспорт.
У магазинах, які працюють за допомогою генераторів, – величезні черги за водою та продуктами.
Вінницяоблводоканал повідомляє, що каналізаційні насосні станції та очисні споруди працюють, водопостачання також поступово відновлюється.
Значна частина міста також знеструмлена, понад дві години не працював електротранспорт.
У магазинах, які працюють за допомогою генераторів, – величезні черги за водою та продуктами.
Вінницяоблводоканал повідомляє, що каналізаційні насосні станції та очисні споруди працюють, водопостачання також поступово відновлюється.
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