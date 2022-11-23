У Вінниці знеструмлено водопровідні станції

18:13 23 листопада Київ, Україна

Вінниця залишилася без води через ворожий обстріл у середу, 23 листопада. Про це повідомляють місцеві пабліки.



Значна частина міста також знеструмлена, понад дві години не працював електротранспорт.

У магазинах, які працюють за допомогою генераторів, – величезні черги за водою та продуктами.



Вінницяоблводоканал повідомляє, що каналізаційні насосні станції та очисні споруди працюють, водопостачання також поступово відновлюється.