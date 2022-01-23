У Вінниці горіли офісні приміщення, загинула людина

У Вінниці сталася масштабна пожежа на території офісних приміщень по вулиці Бевза, загинула одна людина.
Про це в Фейсбуці повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Вінницькій області.
Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на розташоване під одним дахом приміщення "Укргазбанку" і кафе.
Через велику площу пожежі і сильний вітер вогонь швидко поширювався по покрівлі споруди на складські приміщення.
Через велику площу пожежі і сильний вітер вогонь швидко поширювався по покрівлі споруди на складські приміщення.
О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої людини.
До боротьби з вогнем від ДСНС було залучено 60 людей особового складу та 13 одиниць спецтехніки.
Причини пожежі встановлюються фахівцями.
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