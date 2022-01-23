У Вінниці горіли офісні приміщення, загинула людина

У Вінниці сталася масштабна пожежа на території офісних приміщень по вулиці Бевза, загинула одна людина.

Про це в Фейсбуці повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Вінницькій області.

"6 травня о 12:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в офіційних приміщеннях по вул. Бевза, 34 в обласному центрі. Площа, охоплена вогнем, склала близько 1000 кв.м.

За підвищеним номером виклику до місця надзвичайної події були направлені чергові караули всіх державних пожежно-рятувальних частин Вінниці", - йдеться в повідомленні.