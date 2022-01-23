У Вінниці горіли офісні приміщення, загинула людина

15:16 06 травень Київ, Україна

У Вінниці сталася масштабна пожежа на території офісних приміщень по вулиці Бевза, загинула одна людина.
 
Про це в Фейсбуці повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Вінницькій області.
"6 травня о 12:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в офіційних приміщеннях по вул. Бевза, 34 в обласному центрі. Площа, охоплена вогнем, склала близько 1000 кв.м.
 
За підвищеним номером виклику до місця надзвичайної події були направлені чергові караули всіх державних пожежно-рятувальних частин Вінниці", - йдеться в повідомленні.
Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на розташоване під одним дахом приміщення "Укргазбанку" і кафе.

Через велику площу пожежі і сильний вітер вогонь швидко поширювався по покрівлі споруди на складські приміщення. 
 
О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої людини.
До боротьби з вогнем від ДСНС було залучено 60 людей особового складу та 13 одиниць спецтехніки.
 
Причини пожежі встановлюються фахівцями.