У Вінниці 29 листопада поліція виявила 15 нелегалів із Узбекистану (ВІДЕО)

19:37 29 листопад Київ, Україна

На одному з будівельних майданчиків міста Вінниця 29 листопада працівники Управління міграційної поліції Вінницької області виявили 15 іноземних громадян, які незаконно перебували на території країни. За порушення міграційного законодавства на іноземців склали адмінпротоколи. Вирішується питання про примусове повернення громадян назад до Узбекистану.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

До поліції надійшла інформація, що у одній із будівельних фірм в обласному центрі незаконно працюють іноземні громадяни. У ході перевірки цієї інформації на одному з будівництв поліціянти виявили 15 іноземців, які порушили дозволений законодавством термін перебування на території країни.