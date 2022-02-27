У вечірньому Києві мотоцикліст на ходу стріляв у перехожих

Небезпечного байкера затримала вчора київська патрульна поліція. За даними поліції, опублікованими сьогодні, 4 жовтня, в Facebook, на вулиці Казимира Малевича, що знаходиться в Голосіївському районі Києва, ввечері мотоцикліст на повному ходу почав стріляти в напрямку перехожих.
Відзначається, що інцидент стався в суботу ввечері. У поліцію подзвонили очевидці, які й дали орієнтування на транспортний засіб.
Патрульні помітили схожий мотоцикл на вулиці Діловій і закликали водія зупинитися.
Правоохоронці в очікуванні швидкої надали зловмиснику першу медичну допомогу.
На місце події з метою встановлення всіх обставин інциденту виїхала слідчо-оперативна група. Патрульна поліція Києва почала службове розслідування.
При цьому про поранених або убитих в результаті стрілянини не повідомляється.
Як повідомлялося раніше, в Оболонському районі Києва в одному з торгово-розважальних центрів 25-річний чоловік отримав вогнепальне поранення ноги. Зловмисники з місця події зникли.
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