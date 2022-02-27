У вечірньому Києві мотоцикліст на ходу стріляв у перехожих

14:47 04 жовтень Київ, Україна

Небезпечного байкера затримала вчора київська патрульна поліція. За даними поліції, опублікованими сьогодні, 4 жовтня, в Facebook, на вулиці Казимира Малевича, що знаходиться в Голосіївському районі Києва, ввечері мотоцикліст на повному ходу почав стріляти в напрямку перехожих.

Відзначається, що інцидент стався в суботу ввечері. У поліцію подзвонили очевидці, які й дали орієнтування на транспортний засіб.

Патрульні помітили схожий мотоцикл на вулиці Діловій і закликали водія зупинитися.

"Водій мотоцикла проігнорував вимогу поліціянтів про зупинку і намагався сховатися, під час чого скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Toyota і отримав травму ноги. При собі чоловік дійсно мав предмет, схожий на зброю", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці в очікуванні швидкої надали зловмиснику першу медичну допомогу.

На місце події з метою встановлення всіх обставин інциденту виїхала слідчо-оперативна група. Патрульна поліція Києва почала службове розслідування.

При цьому про поранених або убитих в результаті стрілянини не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, в Оболонському районі Києва в одному з торгово-розважальних центрів 25-річний чоловік отримав вогнепальне поранення ноги. Зловмисники з місця події зникли.