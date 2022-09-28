







У Варшаві пасажирський автобус злетів з моста 17:03 25 червня Київ, Україна автобус лінії 186 потрапив в аварію. Ми маємо в своєму розпорядженні інформацією про постраждалих, зараз працюють рятувальники ".

За словами Мазовецького воєводи Константи Радзивілла, автобусом їхали сорок чоловік. Постраждалих - шість з важкими травмами - відвезли до лікарень. На місце аварії прибули десять карет швидкої допомоги. Крім того, вертоліт забрав поранену 17-річну дівчину з підозрою на травму хребта.

Представник Установи транспорту Томаш Кунерт розповів Польському агентству, що автобус лінії 186 був практично новим, водій мав відповідний сертифікат, а час праці не було перевищено. Кунерт додав, що автобус вийшов на марштрут в 5.25 ранку. За його словами, транспортний засіб проломило бар'єр на трасі S8, частина автобуса зависла на трасі, а друга впала з моста. Він додав, що водій знаходиться під опікою медиків.

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