В Ужгороді згоріло два авто місцевого журналіста, поліція підозрює підпал

14:55 06 грудень Київ, Україна





Надалі інформацію про подію підтвердила пресслужба Нацполіції.



Ужгороді в неділю, 5 грудня, згоріли два авто , що належали журналісту, засновнику та редактору місцевого інформагентства ЗІДО Павлу Білецькому.Надалі інформацію про подію підтвердила пресслужба Нацполіції.

Автомобіль Subaru Forester згорів повністю, Volkswagen Beetle, що стояв поруч, – частково.

За припущенням медійника, інцидент – це не підпал, а причини пов'язані з його професійною діяльністю. Зокрема, Білецький є автором публікацій на тему закарпатського золоторудника та угод на митниці.



За фактом пожежі Нацполіція Закарпаття відкрила кримінальне провадження, підозрюють підпал.



Закарпатська обласна організація Національної спілки журналістів України (НСЖУ) на власній сторінці у Фейсбуці оприлюднила звернення до поліції з вимогою розслідувати інцидент, який Білецький вважає помстою за позицію та низку викривальних публікацій.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко оприлюднив у Фейсбуці заяву, в якій засудив злочин, назвавши його "актом залякування закарпатських журналістів".