В Уманському районі ППО збила ракету і виникла пожежа

В Уманському районі ППО збила російську ракету.
Двоє людей отримали поранення внаслідок падіння уламків на об'єкт цивільної інфраструктури.
Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.
Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.
Керівник ОВА вкотре наголосив на необхідності реагування на повітряні тривоги.
Рятувальники повідомляють, що до ліквідації пожежі, спричиненої падінням уламків ракети, на загальній площі 70 квадратних метрів, залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки.
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