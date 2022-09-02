В Уманському районі ППО збила ракету і виникла пожежа

14:12 08 серпня Київ, Україна

В Уманському районі ППО збила російську ракету.

Двоє людей отримали поранення внаслідок падіння уламків на об'єкт цивільної інфраструктури.



Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано" - Ігор Табурець.



Керівник ОВА вкотре наголосив на необхідності реагування на повітряні тривоги.



Рятувальники повідомляють, що до ліквідації пожежі, спричиненої падінням уламків ракети, на загальній площі 70 квадратних метрів, залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки.