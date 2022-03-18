В Україну ввозили брендовий одяг під виглядом гуманітарки

15:24 16 червня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили схему ввезення брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги, з метою ухилення від сплати митних платежів.



Про це в середу, 16 червня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, для створення ілюзії міжнародної гуманітарної діяльності організатори схеми зареєстрували в країнах Західної Європи низку фіктивних фірм-донорів, які нібито відправляли допомогу, а в Україні - благодійних організацій-одержувачів.



"Надалі при переміщенні товарів по території України учасники групи самовільно відкривали опломбовані митниками вантажівки, розвантажували нові речі - брендовий одяг, лікарські засоби і т.п., і завантажували вживаний одяг, щоб вага відповідала супровідним документам, після чого знову опломбували підробленими митними пломбами", - йдеться в повідомленні.



За попередніми підрахунками, в результаті протиправних оборудок держава щомісяця недоотримувала десятки мільйонів гривень митних платежів.



Правоохоронці провели дев'ять одночасних обшуків на території Рівненської області в офісних і складських приміщеннях, а також за місцем проживання фігурантів провадження.



Вилучено понад 10 тонн товарів, що не розмитнені в установленому порядку, оригінали митних документів, печатки благодійних організацій та іноземних компаній.