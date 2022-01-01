В українському повітряному просторі фіксують літаки НАТО

Військові літаки США, Великобританії і Канади з 19 по 21 квітня отримували дозвіл на посадку в аеропортах Києва та Львова.
Про це в ніч на четвер, 22 квітня, повідомило агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на дані західних авіаспостерігачів.
Крім того, згідно з інформацією, отриманою за сигналами бортових транспондерів, в ці дні з США до Львова прилетів літак компанії Omni Air International, яка надає чартерні послуги Пентагону.
Відзначається, що в період з 2 по 12 квітня військові літаки НАТО виконали, принаймні, шість рейсів в Україну.
Відзначається, що в період з 2 по 12 квітня військові літаки НАТО виконали, принаймні, шість рейсів в Україну.
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