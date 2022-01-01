В українському повітряному просторі фіксують літаки НАТО

08:51 22 квітень Київ, Україна

Військові літаки США, Великобританії і Канади з 19 по 21 квітня отримували дозвіл на посадку в аеропортах Києва та Львова.

Про це в ніч на четвер, 22 квітня, повідомило агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на дані західних авіаспостерігачів.

"До Києва з американської бази в німецькому місті Штутгарті, де розміщується штаб Європейського командування збройних сил США, здійснив політ військово-транспортний літак C-130J Hercules, а з Великобританії - Bae 146-200. Ще один важкий транспортник C-17 Globemaster III ВПС Канади після трансатлантичного перельоту здійснив посадку у Львові", - зазначено в повідомленні.

Крім того, згідно з інформацією, отриманою за сигналами бортових транспондерів, в ці дні з США до Львова прилетів літак компанії Omni Air International, яка надає чартерні послуги Пентагону.



Відзначається, що в період з 2 по 12 квітня військові літаки НАТО виконали, принаймні, шість рейсів в Україну.