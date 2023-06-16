В українській розвідці прокоментували вибух на залізниці в окупованому Криму

12:44 18 травня Київ, Україна

Окупаційні сили, які були присутні в Криму, використовували залізницю, де сьогодні стався вибух, для перевезення зброї.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Тими ж шляхами перевозять, напевно, й інші речі (не тільки зерно, - ред.), але зокрема зброю, БК, бронетехніку та всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб убивати цивільних мирних українців та українських захисників. Тому цілком природно, що ці рейки не витримали, "втомилися" і наразі деякий час не функціонують", - розповів Юсов.

За його словами, подібні інциденти можуть повторюватися в Криму, доки півострів не буде звільнено.