В Україні заміновано 30% території - ДСНС

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на середину листопада заміновано близько 30% території України.
Про це сьогодні під час всеукраїнського телемарафону розповів голова ДСНС України Сергій Крук, повідомляє пресслужба відомства.
Про це сьогодні під час всеукраїнського телемарафону розповів голова ДСНС України Сергій Крук, повідомляє пресслужба відомства.
За його словами, у Херсонській та Миколаївській областях активно йде очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню тут підлягає понад 8 тисяч квадратних кілометрів, з них близько 7 тисяч – це територія Херсонської області та до 1,5 тисячі – Миколаївська.
Керівник ДСНС додав, що до Херсонської та Миколаївської областей направлено значну кількість фахівців Служби із західних регіонів України. Серед них — інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об'єкти, що запускаються в роботу.
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