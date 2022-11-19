В Україні заміновано 30% території - ДСНС

17:42 18 листопада Київ, Україна

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на середину листопада заміновано близько 30% території України.



Про це сьогодні під час всеукраїнського телемарафону розповів голова ДСНС України Сергій Крук, повідомляє пресслужба відомства.

"Площа та обсяги замінування території України зросли у 10 разів порівняно з довоєнним періодом", - зазначив чиновник.

За його словами, у Херсонській та Миколаївській областях активно йде очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню тут підлягає понад 8 тисяч квадратних кілометрів, з них близько 7 тисяч – це територія Херсонської області та до 1,5 тисячі – Миколаївська.

"На деокупованих територіях зазначених областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені завдання, основні з яких – запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам. Функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюються гуманітарні хаби, звідки роздається допомога, що прибуває на Херсонщину", — повідомив Сергій Крук.

Керівник ДСНС додав, що до Херсонської та Миколаївської областей направлено значну кількість фахівців Служби із західних регіонів України. Серед них — інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об'єкти, що запускаються в роботу.