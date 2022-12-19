В Україні затримали громадянина Туреччини за спробу вивезення бурштину з країни

Прикордонники затримали громадянина Туреччини за спробу вивезти з України 20 кілограмів бурштину.
Прикордонники затримали водія автобуса, який намагався перевезти через кордон майже 20 кг бурштину.
Партію "сонячного" каміння виявили прикордонники Ізмаїльського загону спільно з митниками в автобусі, який прямував на виїзд з України через поромний пункт пропуску Орлівка.
Прикордонники затримали водія автобуса, який намагався перевезти через кордон майже 20 кг бурштину.
Партію "сонячного" каміння виявили прикордонники Ізмаїльського загону спільно з митниками в автобусі, який прямував на виїзд з України через поромний пункт пропуску Орлівка.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Необроблене каміння вагою близько 20 кг водій, громадянин Туреччини, сховав у ніші для інструменту.
За ознаками злочину, передбаченого ст. 240-1 ККУ Незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, охоронці державного кордону направили повідомлення до Національної поліції. Бурштин вилучили до рішення суду.
Необроблене каміння вагою близько 20 кг водій, громадянин Туреччини, сховав у ніші для інструменту.
За ознаками злочину, передбаченого ст. 240-1 ККУ Незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, охоронці державного кордону направили повідомлення до Національної поліції. Бурштин вилучили до рішення суду.
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