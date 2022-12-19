В Україні затримали громадянина Туреччини за спробу вивезення бурштину з країни

17:05 19 грудня Київ, Україна

Прикордонники затримали громадянина Туреччини за спробу вивезти з України 20 кілограмів бурштину.



Прикордонники затримали водія автобуса, який намагався перевезти через кордон майже 20 кг бурштину.

Партію "сонячного" каміння виявили прикордонники Ізмаїльського загону спільно з митниками в автобусі, який прямував на виїзд з України через поромний пункт пропуску Орлівка.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.



Необроблене каміння вагою близько 20 кг водій, громадянин Туреччини, сховав у ніші для інструменту.



За ознаками злочину, передбаченого ст. 240-1 ККУ Незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, охоронці державного кордону направили повідомлення до Національної поліції. Бурштин вилучили до рішення суду.





