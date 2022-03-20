В Україні за три вихідних дні потонули 40 осіб - ДСНС

Нехтування правилами безпеки на воді часто стає причиною трагедії. Так, за 3 вихідних дні водна стихія забрала життя 40 осіб, з них - 6 дітей.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок, 22 червня.
Так, 20 червня на Київщині сталася трагічна подія. На Київському водосховищі, поблизу села Лебедівка Вишгородського району, під час купання потонули троє членів однієї сім'ї, з них - двоє дітей. Дівчинку 2017 народження з води підняли відпочивальники і передали медикам, по дорозі в лікарню дитина померла. Пошуки ще двох осіб - чоловіка 1985 року народження та дівчини 2010 року народження - тривають.
У той самий день на річці Кам'янка в селі Триліси Фастівського району Київської області, в результаті перекидання човна семеро людей опинилися у воді. Шестеро з них вибралися на берег самостійно, а одна людина - зникла. Згодом тіло загиблої жінки 1965 року було піднято з води та передане слідчо-оперативній групі поліції.
А у Волинській області 21 червня на озері Свитязь місцевими жителями було вилучено з води тіло дівчини 2005 року народження, яка потонула під час купання.
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