В Україні за один день від обстрілу фашистських військ загинуло семеро дітей

10:01 09 квітня Київ, Україна

Ніхто не зможе зараз назвати точну кількість загиблих в Україні дітей, адже звірства окупантів розкриваються після їхнього відходу із захоплених земель. Але навіть ті дані, які вже підтверджено, жахають. За час війни в Україні від дій російських військ загинуло 176 дітей, 7 з них – за минулу добу, ще понад 324 дістали поранення. Про це у суботу, 9 квітня, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Донецькій – 102, Київській – 91, Харківській – 76, Чернігівській – 50, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16 , Житомирській - 15 областях", - сказано в повідомленні.

Зокрема, напередодні внаслідок обстрілу окупаційними військами Точкою-У залізничного вокзалу Краматорська загинули 5 дітей та 16 отримали поранення. На ракеті, якою бомбили вокзал, був напис "За дітей".

Також під Гостомелем у Київській області було виявлено розстріляний автомобіль, у якому загинула сім'я з дитиною, якій було трохи більше року.

В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині.

Крім того, повідомляється, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 навчальних закладів.. 84 із них зруйновані повністю.

Из сообщения Офиса Генпрокурора

Зазначимо, за даними омбудсмена, окупанти вивезли з України вже понад 121 тисячу дітей та готують закони для спрощення процедури їх усиновлення.

 