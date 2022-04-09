В Україні за один день від обстрілу фашистських військ загинуло семеро дітей

Ніхто не зможе зараз назвати точну кількість загиблих в Україні дітей, адже звірства окупантів розкриваються після їхнього відходу із захоплених земель. Але навіть ті дані, які вже підтверджено, жахають. За час війни в Україні від дій російських військ загинуло 176 дітей, 7 з них – за минулу добу, ще понад 324 дістали поранення. Про це у суботу, 9 квітня, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Донецькій – 102, Київській – 91, Харківській – 76, Чернігівській – 50, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16 , Житомирській - 15 областях", - сказано в повідомленні.

Зокрема, напередодні внаслідок обстрілу окупаційними військами Точкою-У залізничного вокзалу Краматорська загинули 5 дітей та 16 отримали поранення. На ракеті, якою бомбили вокзал, був напис "За дітей".

Також під Гостомелем у Київській області було виявлено розстріляний автомобіль, у якому загинула сім'я з дитиною, якій було трохи більше року.



В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині.

Крім того, повідомляється, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 навчальних закладів.. 84 із них зруйновані повністю.

Зазначимо, за даними омбудсмена, окупанти вивезли з України вже понад 121 тисячу дітей та готують закони для спрощення процедури їх усиновлення.