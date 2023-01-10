В Україні за один день двоє дітей отримали поранення через обстріли росії

10:37 10 січня Київ, Україна

Станом на ранок 10 січня офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 453, але зросла кількість поранених – понад 879 дітей.



Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



Так, 9 січня внаслідок ракетного обстрілу ворогом смт Шевченкове Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка. Того ж дня через ракетні обстріли окупантами Очакова Миколаївської області поранено 2-річного хлопчика.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Запорізькій – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 65 та Дніпропетровській – 40.



Однак ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 3 126 навчальних закладів, 337 з них зруйновано повністю.