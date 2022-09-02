В Україні зросла кількість дітей, які постраждали від рук окупантів

Понад 1073 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії.
Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 376, Харківській – 198, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.
Так, 16 серпня в результаті артилерійського обстрілу ворогом м. Торецьк Донецької області поранено 6-річного хлопчика.
Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 2328 закладів освіти. Із них 289 зруйновано повністю.
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