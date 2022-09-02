В Україні зросла кількість убитих окупантами дітей

11:06 23 серпня Київ, Україна

Станом на ранок 23 серпня понад тисячу дітей постраждали в Україні.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.



За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 65, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.



Так, у медичній установі Львова від тяжких поранень померла 15-річна дівчина, яка була поранена 4 серпня внаслідок обстрілу Торецька.



Зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.