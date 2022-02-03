В Україні зріс відсоток суїциду серед підлітків - Венедиктова

Ірина Венедиктова на форумі «Жінки проти насильства і війни» розповіла про домашнє насильство на території України. За словами генеральної прокурорки України, в країні зріс відсоток випадків суїциду серед підлітків. На цей момент зафіксовано 90 випадків. Ці події безпосередньо пов'язані з сімейними проблемами.

«В країні в цьому році ми всі спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків. Тільки в цьому році зареєстровано 90 суїцидальних випадків. У той час, як за весь минулий рік 123, за 2019 й - 111», - сказала вона.

За словами Венедиктової, не може не турбувати збільшення кількості зареєстрованих кримінальних злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості, скоєних щодо дітей.

«Зокрема, на 27% збільшилася їхня кількість за ознаками сексуально насильства - в Україні 233 дитини у 2020 році є потерпілими від зґвалтувань. Найбільше - в Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Рівненській, Сумській областях», - зазначила вона.

Крім того, за останні два роки виявлено 408 фактів розповсюдження дитячої порнографії, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Венедиктова повідомила, що в 2020 році 5 тис. 236 дітей стали жертвами злочинів, в тому числі 1,5 тис. - тяжких та особливо тяжких. Вона додала, що занепокоєння викликає високий рівень тяжких та особливо тяжких злочинів, де потерпілими є діти, перш за все, умисних вбивств, замахів на них, зґвалтувань.

«У минулому році жертвами умисних вбивств і замахів стали 63 дитини - найбільше в Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Київській, Черкаській областях та в місті Київ», - підкреслила вона.

За її словами, збільшилася кількість дітей, які постраждали від кримінальних злочинів, пов'язаних з домашнім насильством - з 188 в 2019 році до 199 у 2020 році, а протягом двох місяців поточного року - вже 78 дітей. Венедиктова закликала об'єднати зусилля правоохоронних органів і громадських організацій для виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з жертвами домашнього насильства.