В Україні зріс відсоток суїциду серед підлітків - Венедиктова

Ірина Венедиктова на форумі «Жінки проти насильства і війни» розповіла про домашнє насильство на території України. За словами генеральної прокурорки України, в країні зріс відсоток випадків суїциду серед підлітків. На цей момент зафіксовано 90 випадків. Ці події безпосередньо пов'язані з сімейними проблемами.
За словами Венедиктової, не може не турбувати збільшення кількості зареєстрованих кримінальних злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості, скоєних щодо дітей.
Крім того, за останні два роки виявлено 408 фактів розповсюдження дитячої порнографії, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Венедиктова повідомила, що в 2020 році 5 тис. 236 дітей стали жертвами злочинів, в тому числі 1,5 тис. - тяжких та особливо тяжких. Вона додала, що занепокоєння викликає високий рівень тяжких та особливо тяжких злочинів, де потерпілими є діти, перш за все, умисних вбивств, замахів на них, зґвалтувань.
За її словами, збільшилася кількість дітей, які постраждали від кримінальних злочинів, пов'язаних з домашнім насильством - з 188 в 2019 році до 199 у 2020 році, а протягом двох місяців поточного року - вже 78 дітей. Венедиктова закликала об'єднати зусилля правоохоронних органів і громадських організацій для виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з жертвами домашнього насильства.
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