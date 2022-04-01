В Україні внаслідок негоди знеструмлено 41 населений пункт у п'яти областях

Через сильні пориви вітру, дощі та грози, сталося спрацювання систем автозахисту ЛЕП, в результаті чого знеструмлені населені пункти в 5 областях.

Без електроенергії залишився 41 населений пункт в Черкаській, Кіровоградській, Донецькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях, повідомляє пресслужба ДСНС.