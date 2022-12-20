В Україні збільшилась кількість пожеж

18:54 20 грудня Київ, Україна

Минулої доби в Україні через пожежі загинули 15 людей, ще 10 постраждали.



Про це у вівторок, 20 грудня, повідомляє ДСНС.



Загалом 19 грудня сталася 191 пожежа, з них 138 – у житловому секторі.



Зазначається, що у селі Городське Житомирської області під час пожежі у приватному житловому будинку виявили загиблих власника та його сина.



Попередньо встановлено, що причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.