В Україні збільшилась кількість пожеж

Минулої доби в Україні через пожежі загинули 15 людей, ще 10 постраждали.
Про це у вівторок, 20 грудня, повідомляє ДСНС.
Загалом 19 грудня сталася 191 пожежа, з них 138 – у житловому секторі.
Зазначається, що у селі Городське Житомирської області під час пожежі у приватному житловому будинку виявили загиблих власника та його сина.
Попередньо встановлено, що причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Про це у вівторок, 20 грудня, повідомляє ДСНС.
Загалом 19 грудня сталася 191 пожежа, з них 138 – у житловому секторі.
Зазначається, що у селі Городське Житомирської області під час пожежі у приватному житловому будинку виявили загиблих власника та його сина.
Попередньо встановлено, що причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
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