В Україні збільшать штрафи за контрабанду смартфонів

16:46 06 серпня Київ, Україна

Українські парламентарії зайняті розробкою законопроєкту, який буде обмежувати ввезення контрабандних смартфонів на територію країни.

Про це повідомляє Економічна правда.



Відзначається, що над відповідними змінами до Кримінального кодексу з квітня 2021 року працюють члени парламентського комітету з питань цифрової трансформації, а очолює цей процес заступник голови комітету, нардеп Слуги народу Олександр Федієнко.



Пропонується ввести покарання за три нових види злочинів.



За переміщення в Україну поза митним контролем смартфонів і іншого устаткування з ІМЕІ-кодом каратимуть штрафом у розмірі 34 тис. грн або позбавленням волі на строк до 3-х років. У разі повторення порушення - до 6 років.



За зміну на телефоні IMEI-коду теж доведеться нести відповідальність. Перший раз - штраф в 17 тис. грн, повторне порушення - позбавлення волі до 2-х років.



За продаж підробленого або вкраденого телефону спочатку штрафуватимуть на 8,5 тис. грн, а при повторному порушенні - термін до 2-х років.



Ці норми можуть запрацювати вже з 1 липня 2022 року.



Також плануються ввести примусову реєстрацію абонентів мобільних операторів і блокувати контрабандні смартфони за IMEI-кодом.