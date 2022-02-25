В Україні почастішали випадки суїциду серед підлітків

11:53 28 травень Київ, Україна

Статистика суїцидів серед підлітків в Україні невтішна, тільки за 4 місяці 126 підлітків звели рахунки з життям, в той час, як за весь минулий рік було 123 випадки.





Людмила Денисова закликала профільні міністерства і поліцію вжити заходів, спрямованих на запобігання трагічним випадкам. Такі дані оприлюднила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook у п'ятницю, 28 травня.Людмила Денисова закликала профільні міністерства і поліцію вжити заходів, спрямованих на запобігання трагічним випадкам.

"Причини та обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, в кожному випадку різні: сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг - знущання і цькування з боку однокласників або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків і т. п.", - написала Денисова.

Зокрема, днями у Львові через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчинка.

"Мною направлено акт реагування до Львівського міського голови з вимогою щодо повного і об'єктивного з'ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема, надання їй медичної та психологічної допомоги", - повідомила Денисова.

Вона закликала профільні міністерства і поліцію об'єднати свої зусилля, щоб вжити заходів, спрямованих на запобігання трагічним випадкам і раннє виявлення сімей у складних життєвих обставинах.