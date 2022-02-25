В Україні почастішали випадки суїциду серед підлітків

Статистика суїцидів серед підлітків в Україні невтішна, тільки за 4 місяці 126 підлітків звели рахунки з життям, в той час, як за весь минулий рік було 123 випадки.
Такі дані оприлюднила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook у п'ятницю, 28 травня.
Людмила Денисова закликала профільні міністерства і поліцію вжити заходів, спрямованих на запобігання трагічним випадкам.
Людмила Денисова закликала профільні міністерства і поліцію вжити заходів, спрямованих на запобігання трагічним випадкам.
Зокрема, днями у Львові через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчинка.
Вона закликала профільні міністерства і поліцію об'єднати свої зусилля, щоб вжити заходів, спрямованих на запобігання трагічним випадкам і раннє виявлення сімей у складних життєвих обставинах.
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