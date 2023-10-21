В Україні третина гуманітарної допомоги не доходить до військових частин

07:14 21 жовтня Київ, Україна

Спільна робота Держмитслужби та Міноборони допомогла виявити кричущу кількість фактів розкрадання гуманітарної допомоги, що надходить з-за кордону, для українських військових.. Як повідомив прес-центр Державної митної служби України, з початку 2023 року із 9000 перевірених фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу військових, у більш ніж 3000 випадках не підтверджено її надходження до військових частин.

"Протягом дев'яти місяців 2023 року за результатами спільних заходів перевірено понад 9000 фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Встановлено понад 3000 випадків не підтвердження її надходження до військових частин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі факти вдалося виявити завдяки впровадженому механізму спільного контролю над надходженням до військових частин гуманітарних вантажів.. Він надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів та виявлення ризикових митних оформлень.

Наразі митники направили до правоохоронних органів 387 повідомлень про факти, що вказують на ознаки злочину. Також складено 320 протоколів щодо порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

У Митній службі нагадали, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства та передбачає настання відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у Львові зникла гуманітарна допомога із США на 33,6 млн. гривень. а також викрито подружжя-киян, які продавали отримані для ЗСУ автомобілі.