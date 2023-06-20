У першій половині 2023 року в Україні суттєво зросла кількість випадків рейдерства, порівняно з минулим роком. У той же час показники щодо таких злочинів все ще менші, ніж у відповідний період до повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Офісу генпрокурора України.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Офісу генпрокурора України.
За даними сервісу, найбільша кількість виробництв у 2023 році - 87 - стосується підробки документів (ст. 205-1 ККУ). Майже така сама кількість аналогічних справ була зареєстрована протягом усього 2022 року.. Водночас у період із січня до травня 2021 року правоохоронці зафіксували 305 таких виробництв — у 3,5 разу більше.
За фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) протягом п'яти місяців 2023 року правоохоронці розслідували 43 справи — у півтора рази більше, ніж за весь 2022 рік, проте на 26% менше, ніж за перші п'ять місяців 2021-го.
При цьому менше "рейдерських справ" останніми роками стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст.. 206-2 ККУ).
За фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) протягом п'яти місяців 2023 року правоохоронці розслідували 43 справи — у півтора рази більше, ніж за весь 2022 рік, проте на 26% менше, ніж за перші п'ять місяців 2021-го.
При цьому менше "рейдерських справ" останніми роками стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст.. 206-2 ККУ).
Опендатабот зазначає, що цього року на судовий розгляд потрапили лише провадження, відкриті за фактами підробки документів (ст.. 205-1 ККУ).
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