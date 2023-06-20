17:57 19 червня Київ, Україна

У першій половині 2023 року в Україні суттєво зросла кількість випадків рейдерства, порівняно з минулим роком. У той же час показники щодо таких злочинів все ще менші, ніж у відповідний період до повномасштабного вторгнення Росії.



Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Офісу генпрокурора України.

"За п'ять місяців 2023 року в Україні заведено 147 кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій. Це вже на 12% більше, ніж за повний минулий рік - 2022-го налічувалося 131. Водночас, цього року таких справ у 2,7 раза менше, ніж у відповідний період 2021 року – тоді було зареєстровано 398 проваджень”, – йдеться у повідомленні.

За даними сервісу, найбільша кількість виробництв у 2023 році - 87 - стосується підробки документів (ст. 205-1 ККУ). Майже така сама кількість аналогічних справ була зареєстрована протягом усього 2022 року.. Водночас у період із січня до травня 2021 року правоохоронці зафіксували 305 таких виробництв — у 3,5 разу більше.



За фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) протягом п'яти місяців 2023 року правоохоронці розслідували 43 справи — у півтора рази більше, ніж за весь 2022 рік, проте на 26% менше, ніж за перші п'ять місяців 2021-го.



При цьому менше "рейдерських справ" останніми роками стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст.. 206-2 ККУ).

"Так, за п'ять місяців 2023 року їх налічувалося 17, протягом усього 2022 року – 15, а у січні-травні 2021 року – 35", - зазначають аналітики.

Опендатабот зазначає, що цього року на судовий розгляд потрапили лише провадження, відкриті за фактами підробки документів (ст.. 205-1 ККУ).