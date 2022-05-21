В Україні штормове попередження. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий

13:03 20 грудня Киев, Украина

Ця зима рясніє різкими змінами погоди. Підйоми і падіння температур викликають не тільки посилені вітри, а й тумани. Так, на сьогодні, 20 грудня, майже по всій території України очікується посилення туману, в зв'язку з чим по країні оголошено штормове попередження.

Синоптики прогнозують, що вночі та вранці неділі на Правобережжі, в Чернігівській і Сумській областях очікується туман. Видимість при ньому складе від 200 до 500 метрів. Через це оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Також ДСНС повідомляє, що у зв'язку зі зниженням температури повітря з 20 по 23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.

Нагадаємо, що раніше в Чернігівській області негода повалила на дороги 200 дерев. Влада назвала ситуацію непростою і заявила, що доклала всіх зусиль для запобігання аварійним ситуаціям в регіоні.

Через негоду було знеструмлено 19 населених пунктів області. Сніг і пориви вітру спричинили спрацювання системи захисту ліній електропередач.