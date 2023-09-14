В Україні з початку року виявили десятки випадків ботулізму

18:44 14 вересня Київ, Україна

Санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що за вісім місяців 2023 року в Україні зафіксували 57 випадків ботулізму, з яких чотири – у дітей.

Про це урядовець повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Вони були в основному пов'язані з вживанням риби та продуктів з неї. Серед цих випадків, на жаль, два закінчилися смертю — це у Києві та в Запорізькій області", — зазначив заступник міністра охорони здоров'я.

За словами Кузіна, "лідерами" щодо захворювання на ботулізм є Житомирська та Чернігівська області, де фіксуються високі ризики поширення цієї інфекційної хвороби.



Що таке ботулізм

Ботулізм - це гостре інфекційне захворювання, що виникає внаслідок вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.



Щоб уберегтися від ботулізму, слід уникати споживання таких продуктів, якщо виникають сумніви щодо їхньої якості та умов зберігання або транспортування:

в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва.

Симптоми ботулізму:

виражена втома, слабкість, запаморочення, нудота, головний біль;

зниження чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), пелена перед очима, сухість у роті та горлі, а також труднощі з ковтанням та мовою;

блювання, запор та здуття живота;

параліч дихальних м'язів.