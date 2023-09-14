В Україні з початку року виявили десятки випадків ботулізму

Санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що за вісім місяців 2023 року в Україні зафіксували 57 випадків ботулізму, з яких чотири – у дітей.
Про це урядовець повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами Кузіна, "лідерами" щодо захворювання на ботулізм є Житомирська та Чернігівська області, де фіксуються високі ризики поширення цієї інфекційної хвороби.
Що таке ботулізм
Ботулізм - це гостре інфекційне захворювання, що виникає внаслідок вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.
Щоб уберегтися від ботулізму, слід уникати споживання таких продуктів, якщо виникають сумніви щодо їхньої якості та умов зберігання або транспортування:
Що таке ботулізм
Ботулізм - це гостре інфекційне захворювання, що виникає внаслідок вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.
Щоб уберегтися від ботулізму, слід уникати споживання таких продуктів, якщо виникають сумніви щодо їхньої якості та умов зберігання або транспортування:
- в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
- м'ясних та грибних консервів;
- консервів домашнього виробництва.
Симптоми ботулізму:
- виражена втома, слабкість, запаморочення, нудота, головний біль;
- зниження чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), пелена перед очима, сухість у роті та горлі, а також труднощі з ковтанням та мовою;
- блювання, запор та здуття живота;
- параліч дихальних м'язів.
У МОЗ закликаються за перших симптомів ботулізму не займатися самолікуванням, а негайно звертатися за медичною допомогою.
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