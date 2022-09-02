В Україні викрили розгалужену мережу російських агентів

17:35 09 серпня Київ, Україна

Служба безпеки викрила мережу агентів росії, які поширювали через Інтернет дезінформацію про ситуацію на фронті та закликали громадян приєднуватися до лав окупантів.





Також за завданням міноборони росії зловмисники розробляли провокаційні листівки на підтримку агресора та розповсюджували їх на прифронтових територіях.



Так, у Харківській області співробітники СБУ затримали прокремлівського агітатора. Ним виявився художник-постановник одного з місцевих каналів, завербований спецслужбами росії. Маючи 20-річний професійний досвід, чоловік розробляв макети листівок та відеоролики, спрямовані на морально-психологічну підтримку окупаційних угруповань, які ведуть бойові дії на території України. Про це повідомляє пресслужба СБУ Також за завданням міноборони росії зловмисники розробляли провокаційні листівки на підтримку агресора та розповсюджували їх на прифронтових територіях.Так, у Харківській області співробітники СБУ затримали прокремлівського агітатора. Ним виявився художник-постановник одного з місцевих каналів, завербований спецслужбами росії. Маючи 20-річний професійний досвід, чоловік розробляв макети листівок та відеоролики, спрямовані на морально-психологічну підтримку окупаційних угруповань, які ведуть бойові дії на території України.

"Зв'язковою" була його дочка, яка проживає в росії. Вона співпрацювала із ворожими спецслужбами. Зразки готової продукції жінка надсилала на "затвердження" представникам міноборони росії.

Надалі ворог використовував ці матеріали для поширення серед населення прифронтових районів.



На Дніпропетровщині знешкоджено ще двох ворожих поплічників, які вели в соцмережах прокремлівську пропаганду. Один із них під час перебування на заробітках у росії потрапив у поле зору ворожих спецслужб. Після приїзду чоловік одразу активував свої соцмережі, де пропонував землякам допомагати окупантам, дискредитував українську владу та Збройні сили України.

Іншого жителя регіону окупанти залучили до підривної діяльності через його прокремлівські погляди, які він поширював у спілкуванні. За вказівками кураторів росії, він через дві спеціалізовані Інтернет-платформи поширював деструктивний контент.



Крім того, викрили пропагандиста і на Рівненщині. Він просував комуністичні ідеї та поширював заборонену в Україні тоталітарну символіку.



Наразі всім викритим учасникам агентури повідомлено про підозри у скоєнні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.