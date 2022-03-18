В Україні викрите хакерське угруповання

18:03 16 червня Київ, Україна

Викрито групу хакерів, яка здійснила кібератаки на корейські компанії і американські університети, завданий збиток склав пів мільярда доларів.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

"В ході міжнародної спецоперації, проведеної спільно з правоохоронцями Республіки Корея і США, прокурори Офісу Генерального прокурора (з - ред.) працівниками Департаменту кіберполіції та слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України викрили хакерське угруповання, яке здійснювало поширення вірусу-шифрувальника і завдала іноземним компаніям збиток на загальну суму близько пів мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, група осіб, яка діє в Україні, атакувала в 2019 році вірусом-шифрувальником "Clop" чотири корейські компанії. В результаті було заблоковано 810 внутрішніх серверів і персональних комп'ютерів працівників.



У 2021 році угрупування зробило атаку і зашифрувало персональні дані співробітників і фінансові звіти Медичної школи університету Стенфорда, Університету Меріленда і Університету Каліфорнії в Сполучених Штатах Америки.



За дешифрування інформації хакери отримували "викуп" в криптовалюті, а в разі несплати погрожували оприлюднити конфіденційні дані потерпілих.



Під час 24 обшуків в Києві і області за місцем проживання шести членів групи правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку, 8 автомобілів, близько 58 тис. доларів, 3000 євро, понад 1,5 млн грн готівки, а також документацію з доказами протиправної діяльності.



Зараз тривають слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на залучення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.