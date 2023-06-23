В Україні зростає кількість справ щодо квартирних крадіжок

14:58 23 червня Київ, Україна

Після того, як українці почали повертатися до своїх занедбаних будинків, почала зростати і кількість кримінальних проваджень за фактами крадіжок із проникненням у житло. При цьому правоохоронцям все частіше вдається знаходити потенційних "домушників" та спрямовувати обвинувальні акти щодо них до судів.



Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ГПУ.



За п'ять місяців 2023 року було відкрито 1693 провадження за фактами квартирних крадіжок (ст. 185 Кримінального кодексу України). Це — на 22% більше, ніж за аналогічний проміжок минулого року, але водночас більш ніж удвічі менше, ніж у січні-травні 2021 року.



У середньому цього року на місяць реєструвалося 340 таких кримінальних проваджень, у 2022 році – 290, а у 2021 році – 670.



При цьому правоохоронці стали частіше ловити ймовірних квартирних злодіїв. У 2023 році частка справ, за якими потенційним зловмисникам було вручено підозри, становить 75%, що в 1,8 раза більше, ніж протягом п'яти місяців 2021 року. Для порівняння тоді підозри отримали фігуранти 38% справ. У свою чергу, у січні-травні 2022 року цей показник становив 41%.



Істотно збільшується кількість справ, які після розслідування було передано на розгляд суддів. Так, станом на кінець травня поточного року їх налічувалося 1033, що становить 61% усіх врахованих проваджень. Водночас у 2021 році частка таких справ становила 33%, а у 2022 році – 28%.