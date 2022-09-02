В Україні зростає кількість дітей-жертв російської агресії

10:05 06 серпня Київ, Україна

Російський класик Достоєвський сказав: «Щастя всього світу не варте однієї сльози на щоці невинної дитини» . Росіяни давно не читають своїх класиків. Щонайменше 1063 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок суботи 6 серпня офіційна кількість дітей-жертв склала 361, понад 702 отримали поранення, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Вказано, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 58, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

Напередодні стало відомо, що 5 серпня внаслідок обстрілу Миколаєва поранено 13-річного хлопчика.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 2211 навчальних закладів. З них 230 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні розпочав роботу державний портал розшуку дітей Діти війни. Ним можуть скористатися всі, хто має у своєму розпорядженні інформацію про дитину, яка постраждала через військову агресію росії.