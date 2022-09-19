В Україні розслідують 5 випадків сексуального насильства над дітьми з боку російських військових

17:41 19 вересня Київ, Україна

Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що на даний момент встановлено п'ять випадків насильства над дітьми та підлітками, скоєними російськими окупантами.

За його словами, вік тих, хто пережив насильство, — від 4 до 16 років.

"Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше", - підкреслив Костін.

Він розповів, що з дітьми, які пережили сексуальне насильство, працюють за системою «зелена кімната». Вона припускає, що дитина разом із психологом залишається в кімнаті, де створено комфортну обстановку.. У цей час за стіною у темній кімнаті стоять слідчі — вони дивляться на дитину через дзеркало Гезелла, яке працює лише за гри світла.

Загалом за сексуальним насильством в Офісі генерального прокурора, за словами Костіна, є кілька десятків справ.

За його словами, разом із міжнародними партнерами розробляється стратегія розслідування таких злочинів.