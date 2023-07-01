В Україні розкрита схема по підробці водійських прав європейського зразка

18:44 08 лютого Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили групу осіб, яка займалася виготовленням та збутом водійських посвідчень європейського зразка.



Про це повідомляє Нацполіція в понеділок, 8 лютого.



Зазначено, що замовники отримували підроблений документ за 43 тисячі гривень без проходження відповідних іспитів. Щорічний дохід учасників групи досягав 20 млн гривень.

"Кіберполіція встановила, що організував незаконний бізнес 29-річний житель Києва. Чоловік створив і адміністрував вебсайти, де приймалися заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка. Також фігурант створив сall-центр, до роботи в якому залучив близько 20 працівників", - зазначено в повідомленні.

Оператори зв'язувалися з замовниками і запевняли тих, що вони нібито будуть вчитися в одній з автошкіл Польщі. А для "гарантованого" отримання водійського посвідчення на державний іспит в сервісному центрі повинен був йти співробітник компанії замість клієнта.

"Фігуранти, використовуючи підроблені печатки, незаконно виготовляли посвідчення. Далі фейковий документ надсилали замовникам поштою, а гроші зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб", - додали в поліції.

За місцями проживання фігурантів, а також в call-центрі правоохоронці провели обшуки та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи, штампи, печатки і безпосередньо посвідчення європейського зразка.



Відкрито кримінальне провадження за статтями про шахрайство і підробку документів (ч.3 ст.190 КК України). Вирішується питання про оголошення учасникам групи про підозру і обрання запобіжного заходу.