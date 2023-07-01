В Україні розкрита схема по підробці водійських прав європейського зразка

Співробітники правоохоронних органів викрили групу осіб, яка займалася виготовленням та збутом водійських посвідчень європейського зразка.
Про це повідомляє Нацполіція в понеділок, 8 лютого.
Зазначено, що замовники отримували підроблений документ за 43 тисячі гривень без проходження відповідних іспитів. Щорічний дохід учасників групи досягав 20 млн гривень.
Оператори зв'язувалися з замовниками і запевняли тих, що вони нібито будуть вчитися в одній з автошкіл Польщі. А для "гарантованого" отримання водійського посвідчення на державний іспит в сервісному центрі повинен був йти співробітник компанії замість клієнта.
За місцями проживання фігурантів, а також в call-центрі правоохоронці провели обшуки та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи, штампи, печатки і безпосередньо посвідчення європейського зразка.
Відкрито кримінальне провадження за статтями про шахрайство і підробку документів (ч.3 ст.190 КК України). Вирішується питання про оголошення учасникам групи про підозру і обрання запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за статтями про шахрайство і підробку документів (ч.3 ст.190 КК України). Вирішується питання про оголошення учасникам групи про підозру і обрання запобіжного заходу.
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