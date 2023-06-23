В Україні перевірять усіх військкомів - Зеленський

Правоохоронці та НАЗК перевірять усіх військкомів в Україні. Причина раптової перевірки – купівля одеським військкомом нерухомості в Іспанії.
Про це за підсумками засідання Ставки Головнокомандувача 23 червня повідомив президент України Володимир Зеленський.
Про це за підсумками засідання Ставки Головнокомандувача 23 червня повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, також буде створено комісію для перевірки всіх українських військовослужбовців.
Крім того, на Ставці Головнокомандувача було розглянуто питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами та темпи зростання виробництва в українському оборонно-промисловому комплексі.
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