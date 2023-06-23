В Україні перевірять усіх військкомів - Зеленський

20:15 23 червня Київ, Україна

Правоохоронці та НАЗК перевірять усіх військкомів в Україні. Причина раптової перевірки – купівля одеським військкомом нерухомості в Іспанії.



Про це за підсумками засідання Ставки Головнокомандувача 23 червня повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дав термінове доручення Главкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "військкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", – йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.

За словами президента, також буде створено комісію для перевірки всіх українських військовослужбовців.

"Під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком і разом з НАЗК буде створено комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу та пам'ять героїв, які гинуть на фронті", — наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, на Ставці Головнокомандувача було розглянуто питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами та темпи зростання виробництва в українському оборонно-промисловому комплексі.