В Україні продовжують усувати наслідки негоди

Сильні вітри, спричинені протистоянням антициклону Carlos та циклону Famke, вирували напередодні по всій Україні. Подекуди швидкість вітру досягала 27 м/с. В результаті було знеструмлено понад 1400 населених пунктів. Найсильніше руйнівний вітер нашкодив на заході, у центрі та півночі країни.

За даними ДСНС, на ранок 16 січня без електрики залишаються ще 67 населених пунктів у п'яти регіонах країни. Найсильніше постраждала Житомирська область, там без світла на сьогодні залишалося 25 сіл.

До робіт із відновлення електропостачання служби ДСНС залучили і місцеві бригади обленерго.

Зазначимо, що пориви сильного вітру у багатьох містах України повалили високі новорічні ялинки.

Сьогодні вітер у країні трохи вщух, але, за прогнозом синоптиків, 17–18 січня він знову посилиться.