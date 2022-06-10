В Україні пошкоджено чи зруйновано 20% телекомунікаційної інфраструктури

19:45 10 червня Київ, Україна

Внаслідок російської агресії проти України пошкоджено або зруйновано 20% телекомунікаційної інфраструктури країни, зокрема, повністю або частково припинено роботу понад 3 тисячі базових станцій мобільних операторів.

Такі дані станом на 10 червня 2022 року повідомив Держспецзв'язку.



За інформацією голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, яку він озвучив на засіданні Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), російські окупанти знищують обладнання, перехоплюють канали зв'язку та частоти мовлення, витісняють і замінюють українські телеканали та радіостанції російськими пропагандистськими програмами.



Зокрема, не працює понад 20 телевізійних станцій, пошкоджено тисячі кілометрів волоконних мереж, більше половини населення України мали перебої з доступом до інтернету.



Кілька кібератак росіян вплинули на функціонування державного та приватного секторів та окремих осіб, наголосив Щиголь.



Він закликав міжнародне співтовариство надати підтримку зусиллям України щодо відновлення телекомунікаційної та телемовної інфраструктури та забезпечення стійкості нашої країни.